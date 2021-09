Artur Barciś PRZEPRASZA Pavlović za słowa o NAPLUCIU W TWARZ: "Uważam, że jej opinie były bardzo życzliwe i sprawiedliwe"

sorrynotsorry 2 godz. temu zgłoś do moderacji 102 11 Odpowiedz

Cecha wymierająca - umieć przeprosić. Nie musiałby, gdyby się nie uskarżał niepotrzebnie wcześniej na łamach tabloidu, ale to, że wprost przeprosił, a nie tych co się poczuli urażeni jest ok.