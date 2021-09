Artur Barciś sugeruje, że Iwona Pavlović UPOKORZYŁA GO w "Tańcu z gwiazdami": "Jakby mi ktoś napluł w twarz". Jurorka odpowiedziała

Jola 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja bardzo cenie pana Barcisia jako aktora. Pamietam jednak gdy on brał udział wbTzG. Nie zrobił wówczas dobrego wrażenia na mnie. Był nadąsany, widać było, ze nie ma dystansu. Z całym szacunkiem, ale za takie stawki, jakie otrzymują celebryci za ten program, to 7 godzin pracy dziennie to nie jest jakaś katorga. Pan Barcis odzwyczaił się od krytyki i gdy ktoś go nie pochwalił to zle. To nie jest zbrodnia, ze nie umiał tańczyć. Mówił, ze myślał, ze to będzie przygoda. Mógł to tak potraktować. Krytyka, to jeszcze nie upokarzanie. Jednak chyba był świadomy, ze to oglądają ludzie i jak coś nie wyjdzie, to inni to zobaczą.