Artur Barciś krytycznie o milionach dla discopolowców: "Trudno się nie oburzać. To są BARDZO ZAMOŻNI LUDZIE"

Ja się nie ubiegałem o pomoc. Ale ta burza trwa jakiś czas i oczywiście się oburzyłem, bo trudno się nie oburzać . Ta pomoc jest słuszna, skądinąd poszła do osób, które w ogóle tego nie potrzebowały. Tacy członkowie zespołów disco polowych to nie są ludzie, którzy stracili swoje zarobki. To są bardzo zamożni ludzie. Pomoc z naszych podatków powinna pójść dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują . A jeśli przyznawało się z tzw. algorytmu niemądrego, to tak właśnie wyszło - skwitował w rozmowie z Beatą Lubecką z Radia Zet.

Taki zespół i tak nie upadnie. I tak ma zgromadzone bardzo duże pieniądze . A są teatry prywatne, które nie mają wsparcia od miasta czy państwa, które nie grają, ale gdzieś muszą przechowywać dekoracje i za te magazyny płacić. Płacić tantiemy, a nie mają żadnych dochodów. Dotkliwie to odczułem, bo grałem w takich teatrach. To są instytucje, które powinny dostać pomoc, żeby przetrwały - powiedział.

Dlaczego minister Gliński zmienił zdanie? Pewnie przez głos środowiska. Było to wszystko oburzające, to skandal. Tylko do tego skandalu nie należało dopuścić. Minister nie wiedział, że Bayer Full tyle dostanie? Nawet jeżeli algorytm decydował, to ten algorytm jest zły. (...) Ja się nie zgłaszałem, bo po to pracowałem 40 lat, żeby przetrwać jakoś tę pandemię. Pamiętajmy też, że rząd nie ma swoich pieniędzy. Ma nasze, podatników i powinien dysponować tymi pieniędzmi sprawiedliwie. To nie powinno mieć znaczenia, że Janda krytykowała rząd, a Bayer Full nie. Jaką wartość dla kultury mają piosenki zespołu Bayer Full? (...) Bayer Full na pewno sobie poradzi. Natomiast teatry czy instytucje kultury? Kiedyś byłem optymistą, teraz pesymistą - stwierdza.