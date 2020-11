Beneficjent Funduszu Wsparcia Kultury Radek Liszewski obrusza się na krytyków: "Nie rozumiem, czemu ktoś ZAGLĄDA MI W KIESZEŃ"

Mim 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może dlatego, że to hajs z naszych podatków??? Kasy chcieliście za koncerty dużo = duże zarobki = duże podatki - proste. Czy ja mam za to teraz płacić? Mam naprawdę ogromną nadzieję, że ludzie odwrócą się od tych roszczeniowych „gwiazd” bo to co się teraz dzieje przechodzi wszelkie normy przyzwoitości. Dofinansowania to powinna być pomoc w sfinansowaniu kosztów (Np wypłat pracownikom) a nie zwrot chorych stawek, których nie udało im się zarobić w tym roku. Co mają powiedzieć pielęgniarki, ratownicy? SKANDAL i prawdziwy szok.