Kamil Bednarek "tłumaczy się" z rządowych dotacji: "Uczciwie prowadzę firmę i NIE WYMIENIAM PIENIĘDZY pod stołem"

jesli panstwo refunduje im 50% kosztów tego co utracili to ja sie pytam ile oni mieli w normalnych czasach? i to nie z tantiem (bo pandemia ich przecież nie ogranicza) czy biletowanych koncertow (tych jest malo, wiekszosc jest darmowych dla publiki,) ale z występów na rożnych festiwalach tvp, koncertach finansowanych z kasy samorzadow etc. to przeciez jakas maskara ile publicznej kasy idzie w "normalnych" czasach do wszelkiej masci wyjcow, szarpidrutow etc...bo nie do prawdziwych atystow, tych juz malo kto chce sluchac