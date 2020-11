Żabson drwi z dotacji dla Bayer Full: "Szkoda, że mi nie dali, to bym se drugiego rolexa kupił za SIANO PODATNIKÓW"

:) 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To jest jakiś żart? Czy to wina podatników ze co poniektórzy wybrali zwód artysta? Czy w związku z tym mają być traktowani lepiej niż np kafelkarz, który stracił pracę w wyniku pandemi? Jeśli dotacja na 1 artystę wynosi 300,000 rozumiem, że rocznie osiąga on taki dochód? Chcecie mi powiedzieć, że przez 10 lat swojej artystycznej kariery nie był w stanie zaszczędzić na "chude lata"? Wsparcie oczywiście jestem za! Ale mój drogi rządzie w wysokości średniej krajowej miesięcznie za każdy miesiąc przestoju skoro mają taką biedę! A nie takie kwoty w kraju w którym służba zdrowia ledwo zipi do specjalisty czeka się 5 lat, a zasiłek dla bezrobotnych wynosi 826 zł i można tak wymieniać bez końca .... Po PiS z tego kraju pozostaną zadłużone zgliszcza. Szczerze nie chodzę na koncerty ale jeśli miałabym idola wśród wymienionych wyżej. Po tej informacji już by nim nie był...