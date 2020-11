Minister Kultury WYCOFUJE SIĘ z obdarowania celebrytów MILIONAMI od podatników?! "Wstrzymujemy wypłaty"

Ejeje 12 min. temu zgłoś do moderacji 29 2 Odpowiedz

Aktorzy teatralni powinni troszeczkę grosza dostać oni nie zarabiają dużo. Telewizyjni nie bo zawsze mieli pracę i to dobrze płatną, trzeba było oszczędzać, discopolowcom można dać po 50 zł na lekcje śpiewu bo nie wiem za co mieliby dostawac cokolwiek przecież to nie są artyści. A Jandzie pieniędzy do ręki nie dawać bo to cwaniara pewnie ludziom nie wypłaci i sobie weźmie