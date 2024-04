Artur Szpilka opowiedział w "DD TVN" o uzależnieniu od narkotyków i myślach samobójczych: "Miałem sytuacje, że siedziałem z nożem w ręku"

Smutek 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Może nie na temat, ale jestem wstrząśnieta bo coraz częściej czytam tego typu artykuły i wklejam tu ku przestrodze naiwnych rodzicow. Oto historia jakich wiele,wystarczy przepisać dzieciom majatek i juz zginelismy. Apeluje do kochajacych i nadgorliwych rodzicow. Kochajcie mądrze, nie poswiecajcie sie do poznej starosci, nie walcie dzieciom kazdej zaoszczedzonej zlotowki. Wiekszosc i tak tego nie doceni a starosc bedzie skapana we lzach. .."Nie potrafiłam się pogodzić z myślą, że mam walczyć ze swoją córką w sądzie. Nie dałabym chyba rady. Dałam więc za wygraną. Opuściłam dom i znalazłam niewielką kawalerkę do wynajęcia... Tak oto, w wieku 55 lat, trafiłam do klitki, która nawet do mnie nie należy”.