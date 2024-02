Fani grzmią nad stylizacją narzeczonej Artura Szpiki: "Jest wulgarna i ci umniejsza". Przesadziła? (FOTO)

Stylizacja narzeczonej Artura Szpilki z gali KSW Epic wywołała burzę

Narzeczona Artura Szpilki udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie we wspomnianej stylizacji, które okrasiła żartobliwym podpisem "Polska wersja Kim Kardashian". Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy, jednak spektakularna kreacja nie wszystkim przypadła do gustu.

Pani powinna być ponadto. To nie pasuje zupełnie do tego, co na tym profilu widzę i obserwuje. Jest pani tak inteligentną i piękną osobą. Ale taki wizerunek to sorry nie; O nie, uwielbiam Cię mega, ale to jest dla mnie rozczarowujące. Patrząc na wszystkie chwile i momenty, kiedy Ci kibicuje. Ty nie potrzebujesz tego; jesteś dla mnie wartościową osobą, a ten kostium jest wulgarny i Ci umniejsza — piszą oburzeni internauci pod zdjęciami Wybrańczyk.