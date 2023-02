Artur Żmijewski zmienił się nie do poznania. Fani nie poznają go z wąsem

Artur Żmijewski ma w swoim dorobku wiele ról filmowych oraz telewizyjnych. Aktor bez wątpienia może pochwalić się dość zróżnicowanym portfolio - na przestrzeni lat można go było oglądać w komediach, dramatach, thrillerach, a nawet w jednym z filmów Patryka Vegi. Mimo wszystko wielu polskich widzów wciąż niezmiennie kojarzy Żmijewskiego z bohaterami, w których wcielał się w popularnych serialach. Mowa tu na przykład o doktorze Burskim z "Na dobre i na złe" oraz rzecz jasna najsłynniejszym polskim detektywie i obrońcy Sandomierza, ojcu Mateuszu.

Artur Żmijewski w obsadzie "Archiwisty" TVP. W nowej roli jest nie do poznania

Choć dla wielu Polaków Artur Żmijewski pewnie na zawsze pozostanie przede wszystkim rozwiązującym kryminalne zagadki księdzem, aktor z pewnością nie zamierza spocząć na laurach i wciąż pojawia się w kolejnych produkcjach. Ostatnio Żmijewski dołączył do obsady serialu TVP "Archiwista", który po trzech latach od premiery właśnie doczekał się drugiego sezonu.

Aktor w produkcji wcielił się w postać niejakiego Waldemara Bożyńskiego, który stanie na drodze tytułowego archiwisty, Henryka Mikosa. Nie da się ukryć, że do nowej roli aktor przeszedł niemałą metamorfozę. Na zdjęciach i nagraniach promujących serial możemy podziwiać Żmijewskiego z bujnym wąsem, który sprawił, że obecnie znacznie bliżej mu do tajemniczego bohatera kryminału niż sympatycznego księdza-detektywa.

"Archiwista" TVP z Arturem Żmijewskim w obsadzie. O czym opowiada serial?

Obsada aktorska to jest po prostu perełka! Tyle znanych i utalentowanych nazwisk!; Ja nie mogę się już doczekać kolejnego odcinka. Serial bardzo mnie zaskoczył i przede wszystkim nie można się na nim w ogóle nudzić; Oj warto było obejrzeć pierwszy odcinek. Dobra gra aktorska i do tego poziom jest naprawdę wysoki; Z tak doborową obsadą to musi być świetna kontynuacja - pisali fani na profilu TVP i serialu.