Artyści protestują przeciwko wstrzymywaniu koncertów

"Chodzi o to, żeby zwrócić waszą uwagę na to, że nasza branża została pominięta w procesie odmrażania innych branż. Bardzo tęsknimy za graniem koncertów. Chcemy wrócić do pracy! Apelujemy o to, by ktoś się wreszcie pochylił z rządu nad naszym losem! Chcemy i potrafimy grać bezpiecznie" - mówiła artystka do zgromadzonego tłumu.