Aryna Sabalenka rozbiła małżeństwo obecnego partnera? Była żona mężczyzny opublikowała WYMOWNY wpis

Aryna Sabalenka to obecnie jedna z najlepszych tenisistek świata i ma już na koncie wiele sportowych sukcesów. Na początku roku 25-latka zwyciężyła na przykład Australian Open, a niedawno dotarła do finału US Open, gdzie ostatecznie została pokonana przez Coco Gauff. Mimo drugiego miejsca w wielkoszlemowym turnieju, w poniedziałek Białorusinka oficjalnie została liderką rankingu WTA, detronizując tym samym Igę Świątek.

Jak to zazwyczaj bywa w przypadku gwiazd sportu, zainteresowanie mediów wzbudza nie tylko kariera Aryny Sabalenki, lecz również jej życie prywatne. Wiadomo, że białoruska tenisistka od kilku lat związana jest z niejakim Konstantinem Kołcowem. Partner 25-latki niegdyś zawodowo zajmował się grą w hokeja i dwukrotnie reprezentował Białoruś podczas igrzysk olimpijskich. Zanim Kołcow związał się z tenisistką, był żonaty i właśnie ten fakt wzbudza w mediach najwięcej emocji. Kilka lat temu była żona hokeisty sugerowała bowiem, jakoby Sabalenka rozbiła jej małżeństwo.

Sabalenka rozbiła rodzinę obecnego partnera? Była żona hokeisty sugerowała ich romans

Konstantin Kołcow poznał swoją (byłą już) żonę, gdy grał w klubach w Stanach Zjednoczonych. Julia Michajłowa, bo tak brzmi nazwisko byłej partnerki hokeisty, urodziła mu trzech synów - Daniela, Aleksandra i najmłodszego Stefana, który przyszedł na świat w 2019 roku. Niedługo po narodzinach trzeciej pociechy małżeństwo Kołcowa oficjalnie się rozpadło, co ogłosiła światu żona sportowca. W kwietniu 2020 roku Michajłowa zamieściła na swoim instagramowym profilu wpis, w którym poinformowała o rozstaniu z mężem. Co ciekawe, do posta dołączyła romantyczne zdjęcie z Kołcowem, zdradzając, iż uwieczniono na nim ostatni moment, gdy byli razem szczęśliwi.

Nasza rodzina nie poradziła sobie z rokiem bez pracy Konstantina, z dzieckiem (...) i koronawirusem. Zdarza się... I to boli. Przynajmniej część partnerów! (...) - napisała wówczas w sieci. Na tym jednak nie zakończyła.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: #dziejesiewsporcie: Sabalenka wystartowała. "Szczególne miejsce w moim sercu"

Do swojego wpisu kobieta dołączyła również pewien apel, który w szczególności zwrócił uwagę mediów. Michajłowa otwarcie zwróciła się bowiem do kobiet "trzymających się cudzych mężów". Na dołączonym do posta zdjęciu z Kołcowem oznaczyła zaś.... Arynę Sabalenkę, sugerując tym samym, jakoby tenisistka przyczyniła się do rozpadu ich małżeństwa.

Apel do wszystkich dziewczyn, które trzymają się cudzych mężów, mających dzieci w rodzinie! To podłe! To najwspanialszy i najszczęśliwszy czas, ale jednocześnie najtrudniejszy, bo małe dziecko pochłania mnóstwo sił, energii i czasu... Może się zdarzyć, że i ty kiedyś tam będziesz... - napisała w 2020 roku.

Sabalenka romansowała z partnerem, gdy ten był żonaty? Mężczyzna zabrał głos

Sabalenka i starszy od niej o 17 lat Kołcow oficjalnie ogłosili swój związek z 2021 roku. Według Przeglądu Sportowego w 2020 roku tenisistka miała jednak coraz częściej pojawiać się na meczach drużyny, w której Konstantin pracował jako asystent. Nie wiadomo dokładnie, kiedy rozpoczęła się znajomość pary. Niedługo po tym, jak światło dzienne ujrzał wpis byłej żony Kołcowa, ten zabrał jednak głos i zapewnił, że Sabalenka nie miała nic wspólnego z jego rozwodem.

Wielka prośba, ludzie, jeśli jesteście ludźmi, zostawcie w spokoju Arynę Sabalenkę, która nie ma z tym nic wspólnego! To wspaniała osoba i sportsmenka, która nie zasługuje na powszechny gniew. Liczę na zrozumienie - napisał na Instagramie.

Sabalenka i Kołcow są razem do dziś, a ich związek zdaje się kwitnąć. Tenisistka dość chętnie publikuje na swoim oficjalnym profilu zdjęcia w towarzystwie ukochanego, relacjonując m.in. wspólne podróże. W 2022 roku, pozując z bukietem kwiatów, nazwała na przykład ukochanego "najlepszym mężczyzną na świecie", twierdzą, że ten "uszczęśliwia ją każdego dnia". W kwietniu Sabalenka publicznie uczciła 42. urodziny swojego partnera. Białorusinka opublikowała wówczas w sieci nagranie, na którym znalazły się liczne ujęcia przedstawiające ją i Kołcowa. Całość opatrzyła miłosnym wyznaniem.

Kocham Cię. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Jesteś najdroższą mi osobą, moim najlepszym przyjacielem i największym oparciem (...). Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystko, co zaplanowaliśmy - napisała.

Warto dodać, że w przeszłości Sabalenka była już zaręczona. Tenisistka ogłosiła radosną nowinę w listopadzie 2019 roku, nigdy nie ujawniła jednak tożsamości swojego ówczesnego partnera.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.