Ashley Graham PO RAZ PIERWSZY pokazała bliźniaki i zdradziła ich imiona (FOTO)

Nie rozumiem po co kobiety wrzucają publicznie takie (i zresztą nie tylko takie) zdjęcia. Chce mieć pamiątkę z okresu ciąży, jak leży bez majtek na łóżku, spoko, ale może niech to zostawi w swoim albumie? Skoro ludziom brakuje smaku i klasy, to naprawdę jestem za jakąś odgórna cenzurą. Ani jedno z tych zdjęć nie nadaje się do oglądania przez innych. Żałuję,że się pewnych rzeczy nie da odzobaczyc. Co więcej babki w ciaży mają poczucie bycia na uprzywilejowanej pozycji, jakby ciąża była jakimś wyjątkowym stanem. Z pewnością jest, ale tylko dla nich. Nikt nie ma ochoty na oglądanie tych obleśnych, gołych brzuchów, z jakimiś przebarwieniami, rozstępami itp. Wiem, wiem,że to naturalne,ale jest wiele naturalnych "produktów", których również nie mam ochoty oglądać. Także skończcie już tymi ciężarnymi, bo to jakaś paranoja zaczyna być. Kobiety rodzą dzieci, nie ma w tym niczego wyjątkowego.