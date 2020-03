Audycja Agnieszki Woźniak-Starak zawieszona! "Próbujemy znaleźć sposób na funkcjonowanie w innej rzeczywistości"

Po śmierci męża Agnieszka Woźniak-Starak na dłuższy czas ograniczyła publiczne wyjścia i starała się unikać ciekawskich spojrzeń. Niedawno prezenterka postanowiła jednak wrócić do zawodowych obowiązków. Na początku marca Agnieszka poprowadziła uroczystą premierę najnowszego filmu Jana Komasy. Od niedawna możemy ją za to usłyszeć w autorskiej audycji radiowej.

Próbujemy znaleźć sposób na funkcjonowanie w trochę innej rzeczywistości, bez gości, których nie chcemy narażać, dlatego na czas kwarantanny audycja zmieni swoją formułę. Chciałabym w nadchodzących tygodniach opowiadać w "Life Balance" o ludziach, którzy w tym trudnym czasie pomagają innym. Powołali do życia fajne inicjatywy, ciekawe projekty, robią coś dobrego, podtrzymują na duchu, działają. Będę do nich dzwonić, żeby nam o tym opowiadali i nas inspirowali - zdradziła.

Na zakończenie dziennikarka zaapelowała również do swoich obserwatorów o pomoc w odnalezieniu bohaterów jej kolejnych radiowych rozmów.

Codziennie słyszymy tyle złych informacji, że zwłaszcza teraz warto mówić o dobrej energii, której też nie brakuje. I pomyślałam, że możecie mi w tym pomóc. Na pewno ktoś z Was zna kogoś, kto zna kogoś... 🙏🙃 Na to liczę! Podrzucajcie pomysły na moim stories i do usłyszenia za tydzień o 16:00 w @newonce_radio - zakończyła wpis.