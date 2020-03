Rockowa Agnieszka Woźniak-Starak w towarzystwie psa pozdrawia paparazzi uśmiechem

Edd 26 min. temu zgłoś do moderacji 29 14 Odpowiedz

Jaka pracę? Audycja to praca? Hah to chwilówka. Wiecie że w radiu etat to najniższa krajowa? Więc śmiech na sali jakie grosze dostaje się za audycje. Ciekawe ile dali żonie milionera. Bo ona jest nikim bez niego.