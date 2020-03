Agnieszka Woźniak-Starak izoluje się w domowym zaciszu w towarzystwie gromadki pupili: "Zostaję w domu i znam takich, co się z tego bardzo cieszą"

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie nie mogła pozostać niezauważona przez gwiazdy show biznesu. Wielu celebrytów postanowiło wykorzystać swoje zasięgi i za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelowało do fanów, aby zachowali spokój i przestrzegali zasad higieny. Gwiazdy chętnie włączyły się również do akcji #zostajęwdomu, mającej na celu zachęcenie Polaków do obycia domowej kwarantanny i jednoczesnego zadbania o bezpieczeństwo swoje i innych obywateli.