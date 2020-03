Koronawirus w Polsce. Wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. "Podejmujemy decyzję o przywróceniu granic"

Emilka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedy zamkną sklepy spozywcze? Teraz gdy w Wawie zostaną zamknięte takie miejsca uzytku publicznego, ludzie będą przychodzić gdzie ? Ano do sklepu , bo gdzie? I mam z tego powodu byc bardziej narażona na zainfekowanie? Wszyscy piszą, zeby zostać w domu, ale to nijak ma sie do prawdy....Pracuje w sklepie, obawiam sie co będzie od poniedziałku .