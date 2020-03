Koronawirus w Polsce. Zmarła 57-letnia pacjentka z Poznania

malwa 27 min. temu zgłoś do moderacji 40 10 Odpowiedz

Pracuje w szpitalu, rząd oszukuje, mówiąc, że ma zapewnione zapasy. To klamstwo, brakuje kombinezonów, okularów ochronnych, rękawic. Brakuje nawet jednorazowych fartuchów i rękawiczek. Odkładane są planowane zabiegi. Pracujemy niemal w gotowości bojowej, po 24 h non stop. Przypominam sobie komentarze z czasów strajku rezydentów. O tym jak lekarze śpią n a dyżurach, biorą łapówki, nic nie robią a zarabiają krocie. Skoro tak, to zapraszam tych wszystkich komentujących do pracy w szpitalu. Niech zobaczą co się dzieje, a na początek niech przyjadą politycy PIS. oni potrafią tylko mądrzyć się w mediach, za to nic nie idzie za tymi słowami. Chorymi zajmują się lekarze, pielęgniarki i kadra okołomedyczna ( analitycy, radiolodzy, asystenci medyczni itp). Ciekawe co będzie jak odejdziemy od chorych. też jestem człowiekem, mogę być zmęczona i nie zamierzam narażać swego życia i zdrowia. Wybiorę 4- dyżury w prywatnym szpitalu i voila. Leczcie się sami, albo niech uleczy Yaro i Gowin.