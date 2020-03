Koronawirus w Polsce. Szkoły w całej Polsce zostaną zamknięte: "To jest czas kwarantanny całego społeczeństwa"

Koronawirus w Polsce to ostatnio temat numer jeden w rodzimych mediach. Podczas gdy jedni podchodzą do tej kwestii wyjątkowo poważnie, traktując wirusa jako śmiertelne zagrożenie, inni wyśmiewają przerażenie, jakie wywołał w mijających tygodniach. Fakty są jednak takie, że do tej pory wirus dotarł do 115 krajów i ciągle poszerza zasięg . Zmarło już ponad cztery tysiące osób.

Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkoły, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność - powiedział Szumowski.