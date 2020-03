Maja Rutkowski ratuje się przed koronawirusem… PŁYNEM NA HEMOROIDY: "Spryskuję sobie twarz i ręce"

Janik 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Maja . Skórę wysmarowałas Dermotanem żeby na wypadzie zdobywać wzrok adoratorów . A ten spray o którym mówisz to tylko zmyła dla tych którzy was nie znają . Wyobraź sobie że ludzie nie są naiwniakami i pierwsze co widzą to nie ciebie i twoj spray na Hemoroidy ale fakt wyjazdu do Aten w czasie gdy cała Polska solidarnie walczy o powagę w istniejącej sytuacji . Bedzie troche lepiej jeżeli po powrocie odbedziecie 14 to dniowa kwarantannę w waszej złotej klatce . I fryzjera nie odwiedza ani twoj mąż detektyw bez licencji ani ty nie dostaniesz swoich Dermotanow bo za nim wrócicie nic dla wasnie zostanie . Polacy się jednoczą a tych co się wyłamują / nie pochwalają . Piszesz : brawo Polska ale czy te brawa wam jako Polakom się należą . Dedektyw to wirusa się nie boi ? Wyobraźcie sobie że inni wasze wyskoki traktują jako zwrócenie na siebie uwagi i tylko . Włączcie tez prywatny Gps żebyśmy wiedzieli gdzie jestescie by te miejsca moc spokojnie unikać