Agnieszka Woźniak-Starak przybywa na pierwszy dzień w nowej pracy

"Już od ponad pół roku cała Polska kibicuje w powrocie do sił Agnieszce Woźniak-Starak..." przepraszam, że tak zapytam, czy wy jesteście normalni? ta pani ma bardzo dużo pieniędzy i nie musiała na drugi dzień iść do pracy, jak normalni ludzie. Każdego dnia komuś umiera ktoś bliski, niestety cała Polska mu nie kibicuje by wrócił do sił...Pani Agnieszce, która wyjezdzila się na nartach, nabotoksowała, w końcu się znudziła i wraca. I nie ujmuje jej tragedii, bo to dla każdego byłaby tragedia ale ludzie ileż można ?