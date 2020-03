Uśmiechnięta Agnieszka Woźniak-Starak zaprasza na swoją audycję radiową: "Trochę się stresuję"

Wera przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kobieto, zacznij pomagać innym, a nie będziesz musiała szukać siebie i odpowiedzi na pytania z d....y. Studiowałam medycynę i po studiach mi odbiło, miałam wszystko- kasę , rodzinę i ogólnie fajne życie, ale wiecznie było mi mało. Tak jak jej. Tyle, że dla sportu nie robiłam operacji plastycznych. Ale też codziennie nowy outfit, butów 100 par i szukanie siebie. Aż zachorowałam. Z dnia na dzień. Mogłam umrzeć. Mój ojciec w czasie kiedy mi odbijało ciągle powtarzał, żebym nie skupiała się na sobie tylko pomagała innym. Najlepiej zwierzętom, bo one nie mają głosu. Wtedy to ignorowałam, skupiałam się na sobie i swoich psach za 4 tysiące każdy. Oczywiście nie porównuję śmierci męża do swojej sytuacji, ale choroba/ strata to takie momenty kiedy możemy odmienić świat. A ona, ekstremalna egoistka zasiądzie w ciepłym studio i będzie szukać siebie.. Niech pojedzie do schroniska w Wojtyszkach, albo nawet pierwszego lepszego w Warszawie. I nie chodzi o klikanie „wpłać 100 zł” na fundacje, za którymi stoją zazwyczaj oszuści, tylko realna pomoc własnymi rękoma. Wzięcie psa z ulicy, znalezienie mu domu (ma przecież znaną twarz!), wyjście z psem na spacer w schronisku. Niech jedzie nawet pomagać uchodźcom. Ale ona woli być wożona przez szofera (!) po mieście od chirurga do chirurga i przeprowadzać wywiady, które już dawno zostały przeprowadzone. W ten sposób nigdy nie dojdzie do siebie, odpowiedź jest w pomaganiu innym. Nie dziękuj Aga. Baj.