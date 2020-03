Agnieszka Woźniak-Starak po pierwszym dniu pracy wędruje do modnej knajpki

aaa 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie jest specjalnie lubiana, sądząc po komentarzach. A co do jej nowej pracy, no cóż... ja nie będę słuchać tej audycji, bo mi ta pani działa na nerwy, i nie ma to nic wspólnego z tym, że jest wdową po milionerze.