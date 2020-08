Azealia Banks planowała POPEŁNIĆ SAMOBÓJSTWO?! "Jestem gotowa, by odejść. Moja dusza jest zmęczona"

Omg 36 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Chciałabym spotkać face to face kogoś z tych ludzi, którzy piszą te nienawistne komentarze na takich portalach. Jestem po ludzku ciekawa, jak taki człowiek żyje na codzień i co to powoduje. Potraficie zjechać innych, bo wyglądają za źle, za dobrze, za bardzo nie tak jak powinni (wg. Was), robią głupoty (kto nie robi?), mówią co myślą i Wam to nie pasuje, a jednocześnie sami uważacie, że macie rację. Serio? Ciekawe jacy Wy jesteście .... a już jak ktoś ma myśli samobójcze, to proponowałabym się zastanowić dwa razy...