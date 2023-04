"Azja Express". Andziaks i Luka pokłócili się z Adamem Zdrójkowskim: "To jest karma". Z programu odpadli ULUBIEŃCY widzów!

Andziaks i Luka posprzeczali się z Adamem Zdrójkowskim

Zaczyna się to, co nie chciałem, żeby się zaczynało - ocenił pan Dariusz.

Andziaks przeraziła się drogą nad urwiskiem. Polały się łzy

To jest bardzo blisko. Ja chcę już do domu! (...) Patrzę na te widoki i myślę sobie, że nie chcę ich oglądać! - mówiła zapłakana, wtulając się w męża.

Andziaks podzieliła się na wizji osobliwym wspomnieniem

To nie był jednak koniec, pary zmuszone były znaleźć sołtysa wioski, który w zamian za chleb, świecę i czaczę miał wręczyć im klucze do auta. Zdrójkowscy poradzili sobie najlepiej i mogli wybrać najszybszy samochód.

Andziaks i Luka próbowali ratować pogryzionego psa

Zobacz, jak on kuleje! Krew mu cieknie po łapie. (...) On był cały w ranach... - mówiła ze łzami w oczach i dodała, gdy chwilę później na posesji sołtysa zobaczyła zwierzęce szczątki:

Z programem pożegnali się ulubieńcy widzów

Mimo że po dotarciu do Kutaisi Zdrójkowski był pewny, że byli ostatni i nawet zdążył się rozkleić, ostatecznie okazało się, że przybyli chwilę przed Gąsienicami. To właśnie ci drudzy zakończyli w związku z tym swoją przygodę z show.

Wszystko zrobiliśmy w tym programie po swojemu. (...) Wracamy do Zakopanego do naszego spokojnego życia, dzieci, kotów. Coś się kończy, coś zaczyna. Jak wrócę do Polski, to nie będzie większego cwaniaka niż Gąsienicowa! - podsumowała udział w programie Kasia.