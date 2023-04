"Azja Express". Zamiana par, ZAPŁAKANY Luka i niespodziewany zwrot akcji po eliminacji!

Roksss 18 min. temu zgłoś do moderacji 38 2 Odpowiedz

Oglądałam.... serio do porzygu Andziaks and Luka, nie dziwię się ze Gąsienica miała dość. No tak słodko pierdzaco... co się Blondynie miało by stać pod okiem ekipy TVN.... Łuka No weź weź... !