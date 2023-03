"Azja Express". Widzowie krytykują zachowanie Adama Zdrójkowskiego: "BEZ SZACUNKU do ojca"

POLA + KRZYCH 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem to co ma słodko mówic kiedy potrzeba szybko działac- na Boga ludzie ten program własnie jest dla takich A nie jak dla tej RENI. Ok, głos ma doniosły. A Wiki niech nie wymysla. Brat gorszy -widział siostre ,,zachlana" żygająca- i zamiast szybko ja wziąśc to pokazał światu. Wiadomo jak Adam i Wiki patrzyli na siebie- To była Miłosc - Po prostu ODWALIŁO JEJ. Teraz bedzie jechać ze wyzywał ja- No, najlepiej tak zgodnic a 5 lat chodzenia to cos swiatczy ze było im dobrze Co???? Zezolek chciał zmiany. Przyznac trzeba ze TATUS troche za miekki nie nadąża za nim- A przeciez poszli do programu po to aby WYGRAĆ CO????- mógł wziąść jak Paulina Kolegę