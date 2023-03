Brat Wikotrii Gąsiewskiej "ciepło" o Adamie Zdrójkowskim. "ŹLE JĄ TRAKTOWAŁ. To jest miękka faja" (WIDEO)

Ola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 134 16 Odpowiedz

Ludzie teraz dzieci 12 i 13 letnie dźgnął nożem swoją koleżankę w Niemczech i zakopują w lesie ... Nie można na nich słowa powiedzieć bo to są dzieci ... To co się dzieje w głowie się nie mieści ... Z jednej strony wykrwawiona dziewczynka z 30 ranami klutymi nożem. A z drugiej dwie czarnoskóre dziewczyny które trzeba chronić bo całe życie przed niemi ??? Bark słów:((