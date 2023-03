Karolina Pisarek świętuje zwycięstwo Rogera Salli w oktagonie, pozując z jego pucharem. Fani grzmią: "Daj błyszczeć mężowi!" (FOTO)

Ewkaaaaaa 27 min. temu zgłoś do moderacji 99 2 Odpowiedz

Lanie się po gebach bez aspektu sportowego tylko dla fame'u i kasy, ludzi dosc bogatych jest tak bardzo niezrozumiale... nie wchodzą na ten ring i narażają zdrowie by utrzymać rodzine, nie są do tego zmuszeni...sami się tam pchają, w miesiac myślą że są sportowcami... I to ich napawa taka dumą a przecież zachowują się jak uliczna patola. Laska dumna jakby co najmniej jakies mistrzostwo zdobył.... dziwna ta zabawa