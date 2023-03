"Azja Express". Dramat nieumytej Andziaks i gorzkie łzy Adama Zdrójkowskiego. Za nami pierwsza ELIMINACJA

W drugim odcinku uczestnicy Azji Express ponownie mieli okazję przekonać się, że jednym z najtrudniejszych wyzwań w trakcie wyścigu będzie dla nich znajdowanie noclegu. Szybko zdała sobie z tego sprawę Andziaks, która razem z mężem Luką wylądowała wieczorem w hali gimnastycznej. Była to sytuacja zdecydowanie korzystniejsza niż perspektywa noclegu pod gołym niebem, jednak do wygody, do której przyzwyczaiła się youtuberka, zdecydowanie sporo brakowało.