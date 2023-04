"Azja Express". Paulina Krupińska znów podpadła widzom. "Patrz, tak ją noga bolała..."

Paulina Krupińska jest faworyzowana w "Azja Express"?

Tak go nogi bolały. Patrz, tak ją noga bolała. Skurczybyki, niech teraz zakładają stroje i skaczą - zauważyła Katarzyna Gąsienica.

Burza w sieci po ostatnim odcinku "Azja Express"

A Paulina to miała problem ze ścięgnami tylko w jednej konkurencji? Poprzednie odcinki i resztę dzisiejszego odcinka śmigała, jakby nigdy tej kontuzji nie było - napisała internautka.

Nie jestem zwolenniczką teorii spiskowych, ale jak już sami uczestnicy się dziwią, jak to jest, że one znowu są pierwsze, to nabieram podejrzeń - dodała inna.