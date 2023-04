"Azja Express". Widzowie zarzucają Darii Ładosze faworyzowanie Krupińskiej: "TO WRĘCZ NIESMACZNE". Prowadząca odpowiedziała

Uczestnicy w nowych parach musieli uporać się z różnymi konkurencjami, które przygotowała dla nich produkcja "Azji Express". Po wszystkich zadaniach pary miały przetransportować się do miejsca docelowego. Ten kto dotarł ostatni, miał odpaść. Pierwsi do mety dotarli Luka i Katarzyna Gąsienica, a ostatni Paulina Krupińska i Bartosz Kochanek. Oznaczało to, że była Miss Polonia wraz ze swoją przyjaciółką muszą opuścić program. Obie panie godnie przyjęły porażkę i podziękowały za udział w programie. Jednak nastąpił nagły zwrot akcji i w kopercie, którą wylosowała Reni Jusis widniał napis "brak eliminacji". Po emisji odcinka w internecie zawrzało.