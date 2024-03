"Bajkowe życie" księżnej Kate i księcia Williama nie istnieje. Ekspertka w "Faktach": "Zdarzają się KRYZYSY, ROZWODY"

Popieram 2 godz. temu zgłoś do moderacji 94 43 Odpowiedz

🚨🚨🚨🚨Strajk rolników. Nie jestem rolnikiem ale wiem że chora psychicznie Unia Europejska chce nas upodlic i wyciągnąć kasę z naszych portfeli. Fit for 55 zielony ład i ETS 2 to napad na nasze pieniądze 💸💰 w biały dzień. Każdy na etacie nie tylko rolnicy zapłacimy i to grube pieniądze 💸💰 za programy chorej psychicznie skorumpowanej przez Putina unii europejskiej. Pierwszy z brzegu przykład. Dotyczy nie tylko rolników ale każdego Polaka . 2 lata temu gaz według UE był błękitnym paliwem 21 wieku. Promowane wszędzie. Dotowane piece aby ludzie zmienili z węgla na gaz. Po 2 latach każą nam wyrzucić nowiutki piec gazowy który miał działać 20 lat i mamy wziąć kredyt na zakup paneli słonecznych i pompy ciepła za 70000zł plus odsetki przy wysokich stopach procentowych!! Do tego w lipcu prąd drożeje o 80%> Mamy ocieplić swoje domy i wymienić okna i drzwi . Zrezygnować z wentylacji i komina . Zamontować rekuperację i mechaniczna wentylację aby dom był pasywny i energetycznie neutralny w klasie energetycznej A. Jeśli tego przymusu nie wykonamy zapłacimy horrendalne kary a jeśli nadal tego nie wykonamy to zburzą naszxdom na nasz koszt. Dlatego trzeba protestować razem z rolnikami. Dziś unijne chore przepisy dotyczą rolników jutro wszystkich bez wyjątku!!!