Bal Mistrzów Sportu. Bartosz Zmarzlik wybrany sportowcem roku!

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety trochę to kpina, że po takim roku, w którym Lewy znajduje sie w absolutnym gazie i jest bezsprzecznie w top3 piłkarskich "dziewiątek", o ile nie najlepszym napastnikiem na świecie w plebiscycie na polskiego sportowca roku oddaje palmę pierwszeństwa Zmarzlikowi. Nie chce umniejszać tegorocznych sukcesów żużlowca, ale jednak porównujemy najwiekszego kalibru gwiazdę najpopularniejszego bodaj sportu na swiecie do bohatera dyscypliny, która w Europie jest już na wymarciu (nie licząc oczywiscie Polski, ktora staje sie jej ostatnim bastionem). Ja wiem, ze na tym portalu każdego boli dupa jak tylko pojawi sie nazwisko Roberta, ale już abstrahując od jakiejs wyimaginowanej nienawisci do goscia (zapewne ze zyje lepiej od was), trzeba jasno stwierdzic, że za granicą Lewy jest o niebo bardziej doceniany niz u nas w kraju. Znamienne jest to, że nie potrafimy docenic topowego zawodnika pilki noznej, w którą gra najwiekszy odsetek ludzi na swiecie, ale slinimy sie na skoki narciarskie, ktore w kontekscie świata są dyscypliną bardziej niszową niż curling albo hokej na trawie.