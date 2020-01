Rozpromieniona Anna Lewandowska trzyma się za ciążowy brzuch na Balu Mistrzów Sportu (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska przez lata kariery męża musiała się przyzwyczaić do reprezentowania Roberta na różnego rodzaju galach i eventach. Piłkarz co roku pojawia się wśród nominowanych do tytułu Sportowca Roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i za każdym razem zdobywa wysokie miejsce. Najczęściej jednak przez zobowiązania zawodowe na imprezie reprezentuje go małżonka.