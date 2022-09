Bal TVN 2022. Dorota Szelągowska wystylizowana na Marylin Monroe robi SZAŁ na wielkiej gali (ZDJĘCIA)

W sobotni wieczór oczy całego polskiego show biznesu zwrócone były ku Torowi Służewiec, gdzie odbywał się wielki charytatywny Bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam" . Okazja to nadzwyczaj podniosła, dlatego też każda z zaproszonych gwiazd upewniła się, że zaprezentuje przed aparatami jak najlepszą wersję siebie. Wyjątkiem w tej kwestii nie była też i TVN-owska ekspertka od remontów Dorota Szelągowska .

Szukając inspiracji do wieczorowej stylizacji, Dorota sięgnęła do epoki starego Hollywood, a dokładniej do postaci niezapomnianej Marylin Monroe. Jej styluzację podkreśliły blond loki, czerwone usta i diamentowe kolczyki.