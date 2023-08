Barbara Kurdej-Szatan podzieliła się przemyśleniami na temat NIEWIERNOŚCI. "Każda kobieta się nad tym zastanawia"

Barbara Kurdej-Szatan jeszcze kilka lat temu była jedną z najbardziej rozchwytywanych celebrytek w polskim show-biznesie. Rysą na wizerunku okazał się głośny wpis o Straży Granicznej. Aktorka nie szczędziła w nim wulgaryzmów, co doprowadziło do utraty wielu lukratywnych kontraktów reklamowych i współpracy z TVP.

Barbara Kurdej-Szatan opowiedziała o kulisach małżeństwa

Finalnie Kurdej-Szatan nie poniosła konsekwencji prawnych, jednak skandal sprzed kilku lat ciągnie się za nią do dziś. Jak niedawno przyznała, nadal odczuwa mniejsze zainteresowanie pracodawców. Ponoć wiele osób z branży boi się angażować ją do projektów. Na powrót do prowadzenia do TVP również nie ma szans.

My z mężem się bardzo kochamy, było burzliwie, ale przeszliśmy wszystkie burze. [...] Jak to w związkach, są wzloty i upadki. [...] My się zawsze wspieramy i bardzo się kochamy przede wszystkim. Przechodzimy razem wszystkie przeciwności i chyba to jest najpiękniejsze, bo robimy to razem - przyznała.