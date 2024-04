Barbara Kurdej-Szatan przeszła sporą przemianę do roli. Poznalibyście ją ŁYSĄ? (FOTO)

Wygląda na to, że Barbara Kurdej-Szatan powoli na nowo wraca w łaski telewizji. Aktorka podpadła wielu osobom, kiedy w 2021 r. w wulgarnych słowach skomentowała zachowanie Straży Granicznej na granicy Polski i Białorusi. Mimo iż kilkukrotnie za to przeprosiła, to konsekwencje ciągnęły się za nią jeszcze długo.

Tak wygląda "łysa" Barbara Kurdej-Szatan

W ostatnich tygodniach aktorka wcielała się już między innymi w Taylor Swift czy Shakirę . W najbliższym odcinku wcieli się w postać męską . Na instagramowej relacji Kurdej-Szatan pojawiło się już krótkie nagranie z przygotowań do występu. Uwagę zwraca brak włosów aktorki . Jest to oczywiście tylko charakteryzacja, jednak gdyby nie głos, Basi można byłoby nie poznać.

Metamorfozy Barbary Kurdej-Szatan

Dla Barbary Kurdej-Szatan zmiany w wyglądzie to część pracy. W końcu na co dzień pracuje jako aktorka teatralna. Jedno z jej wcieleń to Roxie Hart w kultowym musicalu "Chicago". Co prawda na potrzeby tej roli nie zmieniała drastycznie fryzury, ale miała mocniejszy niż zazwyczaj makijaż i kuse kreacje.