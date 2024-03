Barbara Kurdej-Szatan została WYŚMIANA NA POLICJI. "Czułam się totalnie zlekceważona"

Barbara Kurdej-Szatan nie raz przekonała się na własnej skórze, jak bolesne i różne formy może przybierać hejt. Gwiazda doświadczyła największej krytyki przy okazji jej wulgarnego wpisu dot. Straży Granicznej. Co prawda wiele razy przepraszała już za post, ale konsekwencje ciągnęły się za nią bardzo długo.

Barbara Kurdej-Szatan o hejcie

W rozmowie z "Faktem" aktorka raz jeszcze poruszyła temat hejtu. Jak przyznała, jest to nieodłączna część bycia osobą publiczną. Problem w tym, że nie każdy jest na to tak samo odporny. Kurdej-Szatan przyznała, że ją też dotknął hejt, który był "bardzo groźny i przez który się bała".

Myślą, że w internecie można wszystko i że mogą sobie pozwolić na wszystko i że są anonimowi, a nie są anonimowi, tylko że jeżeli ktoś wysyła takie okrutne wiadomości czy nawet groźby śmierci, to ta druga osoba, która je otrzymuje, musiałaby się zawziąć i iść z tym na prokuraturę czy na policję [...] Nie każdemu się chce. Niektórzy to po prostu olewają - komentowała.

Policja wyśmiała Barbarę Kurdej-Szatan

Prawie 10 lat temu Kurdej-Szatan zdecydowała się zgłosić niepokojącą sytuację na policję. Nie był to co prawda typowy hejt, ale jej osobiste granice zostały mocno naruszone. I to przez nieznanego jej internautę.