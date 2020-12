Barbara Kurdej-Szatan skrytykowana za wspieranie Strajku Kobiet i ŚPIEWANIE KOLĘD! "Celebrytka wysokich lotów"

Dodo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

😀😀😀😀Mam nadzieję że nikt z was tu gorliwych katolików nie ma choinki w domu, nie składa kwiatów na groby i chodzi z chustką na głowie, nie stosuje antykoncepcji bo to grzech ciężki, nie ma dwunastu potraw, nie zostawia dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa czy nie wkłada sianka pod obrus. Mam nadzieję bo inaczej idąc waszą ścieżką rozumowania jesteście hipokrytami. A tak naprawdę nikt was nie rozlicza ze znajomości Biblii i życia w zgodzie z przykazaniami a wy kogoś rozliczacie do granic możliwości. 🤨 Taki to katolicyzm. I na szczęście w moim otoczniu nie ma takich świrów😆😆😆 a każdy wyznaje zasadę żyj swoim życiem a będziesz szczęśliwy i szanuj to że ktoś mysli i mówi inaczej🌷.