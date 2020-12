TYLKO NA PUDELKU: Anna Wyszkoni komentuje artykuł TVP o kolędach i Strajku kobiet. "Jest tak ABSURDALNY, że brakuje słów"

Po godzącym w wolność kobiet orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego przez kilka tygodni Polki i wspierający je Polacy masowo wychodzili na ulice, by zamanifestować swój sprzeciw. W Strajk Kobiet zaangażowało się wiele znanych twarzy, które wyraziły swą niezgodę na ograniczanie prawa do aborcji.

Ten człowiek to Anna Wyszkoni. Za 21 dni będzie kolędować w telewizji. Jakiej? Tego nie wiem. Ale co to ma za znaczenie? Będzie śpiewać pieśni o narodzinach Jezusa... Hipokryzja to mało powiedziane - pisze niejaki Mati.