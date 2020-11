Dawid Podsiadło, Maciej Stuhr, Andrzej Wrona i inni WSPIERAJĄ Strajk Kobiet: "Mężczyźni mają sporo pracy do wykonania nad sobą"

Nie przemawiajmy do kobiet, mówmy do innych mężczyzn; W szczególności mówmy do tych, którzy nie ogarniają tematu. Mówmy, żeby ogarnęli, i temat, i siebie. Jeżeli uważamy się za sojuszników kobiet, to nie jest naszym zadaniem do niczego je przekonywać; Bądźmy dorośli, gimnazjum już się skończyło. Przestańmy mówić w imieniu kobiet. Nie zabierajmy im głosu; Mężczyzna ma sporo pracy do wykonania nad sobą i innymi mężczyznami; Nasza rola polega na tym, żeby wreszcie wysłać na śmietnik historii tę przeklętą "męską szatnię"; Nieszczęście nie biorą się stąd, że źli ludzie robią złe rzeczy, tylko stąd, że zwykli ludzie tolerują zło; To nie jest czas, żeby stawiać warunki, albo wspierasz, albo nie; Edukujmy się - apelują sławy.