"Sojusznik" kobiet Grzegorz Schetyna sceptycznie o ich postulatach: "Nie chcę ABORCJI NA ŻYCZENIE"

Hołownia chce również referendum, a to i tak lepsze niż powrót do tego co było. Gdyby zrobić takie referendum dla grupy wiekowej 18-30 lat to aborcja na życzenie byłaby w Polsce legalna. Jednak starsze osoby (których problem już nie dotyczy) są o wiele częściej przeciwko aborcji na życzenie. W ogóle trzeba skończyć z tym sformułowaniem aborcja na życzenie, bo to budzi skrajne emocje. Po prostu aborcja ze względów SPOŁECZNYCH do końca 12 tygodnia ciąży powinna być legalna.