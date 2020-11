Dominika Chorosińska uderza w uczestniczki Strajku Kobiet: "Wulgarne, agresywne kobiety! TO NIE JEST OBRAZ KOBIETY POLKI"

Dziś Dominika Chorosińska zapewnia, że najważniejsza jest dla niej rodzina. Prywatnie jest związana z Michałem Chorosińskim , wraz z którym wychowuje piątkę dzieci. Wygląda zresztą na to, że to nie koniec, bo w lipcu mąż celebrytki ogłosił, że niebawem na świat przyjdzie ich kolejna pociecha.

W dalszej części rozmowy co prawda Dominika przyznała, że mamy wolny kraj i każdy może manifestować w obronie swojej racji, ale szybko przeszła do krytyki opozycji, którą oskarżyła o podburzanie obywateli do protestów w dobie koronawirusa. Niestety zapomniała wspomnieć, że to Trybunał Konstytucyjny opublikował niesławne orzeczenie naruszające kompromis aborcyjny i to na dodatek właśnie w okresie pandemii...