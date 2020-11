Miley Cyrus i Isabella Rossellini solidaryzują się ze Strajkiem Kobiet w Polsce

Nie😳 23 min. temu zgłoś do moderacji 37 7 Odpowiedz

Nie pani Isabelli Polska nie walczy tylko o to ale przede wszystkim żeby został kompromis który już był ustalony. Nie chodzi tylko o płody bez mózgu głowy, płuc etc. Najwiecej aborcji to były płody z zespołem downa, wiec logiczne ze kobiety nie chcą tego, teraz będą zmuszone donosić taka ciąże. Tylko co dalej prezydent te wszystkie dzieci zaadoptuje? Bo niby jak to ma wyglądać? I dlaczego posłanki pisu mówię ze wolność kobiety kończy się kiedy zaciąży? A co z wolnością faceta?! Chyba ktoś ten brzuch zrobił!