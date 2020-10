Miley Cyrus udostępniła wiadomość o zakazie aborcji w Polsce!

Itriso 14 min. temu zgłoś do moderacji 147 1 Odpowiedz

Gdybyśmy mieli mądrzejszą opozycję to by nadal rządziła. Dwie kadencje lewicy i dwie kadencje PO zostały zmarnowane, więc ludzie z braku alternatywy wybrali konserwatywno-religijnych szaleńców, których nigdy normalnie by nie wybrali. Jednak PiS zrobił to co NAJWAŻNIEJSZE dla większości Polaków, czyli znacząco zwiększył pensje minimalne, dał 500 plus na dzieci, a ostatnio nawet bony wakacyjne i obniżył oczywiście wiek emerytalny. Właśnie dlatego ci nienormalni ludzie rządzą Polską i nadal są na PIERWSZYM MIEJSCU gdy chodzi o poparcie społeczne. Lewica i Platforma byli umiarkowani światopoglądowo, ale nie robili nic dla obywateli, żeby im się lepiej żyło.