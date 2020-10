W Polsce jak w Pakistanie: Facebook nie włączył tęczowych naklejek z obawy przed prześladowaniem osób LGBT

Dam.... 54 min. temu zgłoś do moderacji 146 11 Odpowiedz

Szczerze? Jako osoba homo. Nigdy nie czułem się prześladowany. Fakt, że nie chodzę z partnerem za rękę, nie chodzę na parady, ani do klubów więc nie wiem jak wygląda sytuacja tam. Sąsiedzi wiedzą, rodzina wie. Traktowani jesteśmy normalnie, jak wszyscy inni. A wiadomo, że są osoby, które powiedzą coś w mediach, co obrazi mnie czy innych, ale no... Jakby się przejmować opiniami innych ludzi do orientacji, religii, koloru skóry itd to człowiek może zwariować.