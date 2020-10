Patti Smith wspiera Strajk Kobiet! "Polki wołają do przywódców, którzy cynicznie wykorzystują je jako pionki"

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji doprowadziło do oburzenia społeczeństwa i protestów, jakich Polska nie widziała od lat. Również dziś kobiety walczące o prawo do decydowania o sobie wychodzą na ulice miast i miasteczek. Do największego protestu dojść ma w Warszawie , gdzie kościołów przed kobietami "broni" Żandarmeria Wojskowa...

O sytuacji, która ma obecnie miejsce w Polsce, informują media na całym świecie. Decyzja TK jest szeroko krytykowana i nazywana "nieludzką". The New York Times przeprowadził nawet wywiad z Taco Hemingway'em, w którym muzyk wyznał wprost: "To okropne. To kolejny krok w złym kierunku dla Polski".