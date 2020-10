Juliette Binoche wspiera Strajk Kobiet w Polsce

ewa 49 min. temu zgłoś do moderacji 77 25 Odpowiedz

No a ja mieszkałam obok dziennego ośrodka dla dorosłych z ZD. Spotykałam ich codziennie, bo oni na spacer i ja na spacer - z psem. Chyboczące się stożki mięsa, z małymi oczkami wpatrzonymi w horyzont, martwe twarze, zero interakcji ze sobą czy opiekunami. Ze względu na wiek podejrzewam że już alzheimer - wyglądali na po 30tce. O tym się nie mówi, prawda? czterolatek z ZD jest słodki, czterdziestolatek upośledzony umysłowo z Alzheimerem już znacznie mniej - agresja, odchody rozsmarowane na ścianach. Dodatkowo część ma silny popęd seksualny, kobiety uciekają w celu kopulacji z przypadkowymi osobnikami, mężczyźni zdarza sie że gwałcą matki i siostry. Rzadko to wychodzi na jaw chyba że przy okazji kobieta zostaje poturbowana tak, że pogotowie trzeba wezwać. Inaczej, jak pójść na policję, co niby zrobić? Przecież jest chory, nie wie, co robi. Na warsztatach zajęciowych spotkasz tylko tych wysokofunkcjonujących - bo reszta się po prostu nie nadaje. I tak powstają mity o ZD - że w zasadzie to nic takiego. Bo tych u których jest cholernie nie tak, po prostu nie widać. Cenzura, aby nie zachęcać do aborcji. Zazwyczaj pokazują ludzi z tzw mozaikowym ZD, gdzie część komórek ma prawidłowy zestaw genów - ci ludzie są w lepszym stanie umysłowym, mają zdrowsze ciała o prawidłowym napięciu mięśniowym -- te paraolimpiady i lepiej wyglądają. No i jeszcze jedno - mamy nadmiar rodziców niemowlaków i maluchów którzy twierdzą, że ZD to nic takiego, sama radość po prostu. Lata mijają, dzieci dojrzewają i zaczyna się kicha. I jakoś rodzice milkną, znikają. Dochodzi do nich, że się oszukali, że jest źle i będzie jeszcze gorzej. Że zdrowe dzieci dorosły i zaczynają rozwijać skrzydła, a ich zaczynają zapominać te wszystkie z takim trudem wyuczone rzeczy. Szef fundacji "Bardziej kochani" sam o tym mówi - że rodzice małych dzieci z ZD nie chcą przebywać z dorosłymi z ZD, bo uważają, że ICH dzieci takie nie będą. Oni wyrehabilitują, wyuczą, cuda wianki zrobią. A potem się okazuje, że i tak wszystko psu na budę. Przestańmy z tymi dziećmi z ZD. Ludzie krótko są dziećmi. Chcesz podjąć informowaną decyzję - idź do ośrodka dla dorosłych z ZD , popatrz i pomyśl. Potem decyduj.