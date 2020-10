Dua Lipa wspiera Strajk Kobiet w Polsce! "Jak można pomóc?"

Gosc 50 min. temu zgłoś do moderacji 181 2 Odpowiedz

Rządzący myślą, że jakby pozwolili na aborcję w uzasadnionych przypadkach to wszystkie ciężarne poleciałby na skrobankę tego samego dnia. To jest chore myślenie i spodziewanie się po kobietach wszystkiego najgorszego. Rzad uważa, że jesteśmy tak prymitywne, że nie ogarniamy rozumem czym jest aborcja. Każdy powinien mieć prawo do wyboru i to nie oznacza, że wybierze tak jak myślą ci, co nami rządzą i mają na nami władzę.